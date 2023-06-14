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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": مواجهات واسعة في العديد من أحياء الخرطوم

مواجهات واسعة في
مواجهات واسعة في العديد من أحياء الخرطوم
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قال محمد إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن القوات المسلحة السودانية عملت على التوسع والانتشار في عدد كبير من المناطق، فضلًا عن المداهمات للمنازل في الجنوب للقبض على أفراد "الدعم السريع".

وأضاف "إبراهيم" أن هناك تحليقًا مكثفًا لطائرات الجيش السوداني الذي يجوب سماء الخرطوم بالإضافة لسماع أصوات انفجارات ورصاص في مناطق مختلفة وبشكل متقطع.

وأكد مراسل "القاهرة "الإخبارية" أن المواجهات بدأت تتسع رقعتها إذ وصلت لعدد كبير من أحياء الخرطوم، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يقوم الجيش السوداني بعمليات تمشيط في الشوارع والأحياء للقبض على العناصر التابعة للدعم السريع.

وذكر إبراهيم، أن اليوم شهد استهدافًا واسعًا للمرتكزات التي تتبع الدعم السريع، وأن الجديد هو قيام الجيش بالهجوم بدلًا من الدفاع، لافتًا إلى أن الوضع الخطير في ولاية غرب دارفور حيث مدينة الجنينة التي تشهد أوضاعًا إنسانيةً صعبة، حيث أكدت الكوادر الطبية أن الوضع الصحي يعاني من الانهيار وأن هناك كارثة في تلك المنطقة.


 

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