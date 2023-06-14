باستور: هدفي الحصول على ميدالية أولمبية في باريس مع فراعنة اليد

أكد خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن مفاوضاته لتولي مهمة تدريب يد الفراعنة كانت سهله للغاية.

وتابع باستور خلال تصريحاته الإعلامية الليلة أنه كان يريد مشروع وتقابل مشروعه مع مشروع منتخب مصر اليد، لذلك كان التعاقد مع منتخب مصر كان سهل للغاية.

وواصل باستور منتخب مصر من افضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم، وينافس في أعلى مستوى عالمي، والمنتخب يسير بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أن هدفه خلال الفترة المقبلة مع منتخب مصر هو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024، مشيرًا إلى أن هذا الهدف هو هدف الاتحاد المصري لكرة اليد أيضا، لذلك أهدافنا مشتركة وهذا الأمر يسهل علينا التعامل في كل القضايا المتعلقة بالمنتخب.