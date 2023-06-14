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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل ربة منزل على يد زوجها بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها في منطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب في القليوبية بسبب خلافات عائلية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بالعثور على جثة سيدة بمنطقة أم بيومي مصابة بعدة طعنات، وانتقت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وتمكنت قوة أمنية من تحديد مكان اختبائه، وألقت القبض عليه وجاري استجوابه.

وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثة المجني عليها لانتداب الطبيب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على جثة ربة منزل مديرية أمن القليوبية مقتل ربة منزل مستشفى قليوب