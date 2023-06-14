الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 5.25%.. وتوقعات بارتفاع أسعار النفط عالميا

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” تثبيت سعر الفائدة للمرة الأولي، منذ أكثر من عام وتحديدا مطلع مارس من العام الماضي والتي تزامن مع اندلاع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

علي مدار أكثر من 14 شهرا متصلة رفع مجلس الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدلات 5 و5.25% بما يمثل 14 مرة؛ وذلك للمرة الأولي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ووفقا لمحللون مصرفيون لـ “البوابة نيوز”، الذين أكدوا لجوء مجلس الإحتياطي الفيدرالي للإبقاء علي سعر الفائدة دون أي تغيير خلال ذلك الإجتماع لم يكن مفاجئا إذ كانت التوقعات والمؤشرات تؤكد تلك التوجهات خصوصا مع اعلان الكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ؛ الموافقة قانونا علي تشريع رفع سقف الديون الأمريكية لأكثر من 31.5 تريليون دولار والتي جري تمريرها بقانون مقدم من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع لمعدلات التضخم والتي من المرشح ارتفاعها لـ10% نهاية العام الجاري وانخفاض نسب النمو للأكثر من 1.4% في الوقت الحالي مع توقع وصولها 0.8% في نهاية العام المقبل، بحسب المحللون.

وتحاول السلطات الأمريكية السيطرة علي معدلات التضخم بالرغم من اعلانها اتباع سياسيات أكثر تشددا لدعم تلك التوجهات، بالتوازي مع محاولة امتصاص حالة الغضب الشعبي و النزاعات السياسية التي تتخذها تكتلات حزب الجمهورين بزعامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الرئيس الحالي جو بايدن والذي يتزعم الديمقراطين.

وعلي عكس التوقعات خفض بنك الشعب الصيني من سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 10 نقطة أساس بما يمثل 0.1% ليصل سعر الفائدة في الوقت الحالي لـ 2.75%.

وارتفع سعر النفط عالميا قبل ساعات في الأسواق العالمية، ليصل خام برنت ارتفاع بنسبة 1.1% إلى 75.09 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% إلى 70.12 دولار.

