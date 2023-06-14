اقرأ غدًا في "البوابة".. مصر تواجه الكثير من التحديات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 15 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تواجه الكثير من التحديات.. السيسى: لدينا 9 ماليين ضيف.. ونسعى لتجاوز الأزمات العالمية

فضيحة الوثائق السرية.. ترامب أول رئيس سابق يتم حجزه بسبب تهم جنائية فيدرالية

نائبة بالكونجرس تقدم طلبًا لعزل بايدن: فشل فى تأمين حدودنا

الأراضي الملغومة فى أوكرانيا تعوق هجوم كييف المضاد

بيلاروسيا تتسلم أسلحة نووية تكتيكية من موسكو

الحكم بإعدام على أمير داعش فى سجن التاجى بالعراق

الصين تحمل أمريكا مسئولية توتر العالقات