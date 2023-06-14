ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. مصر تواجه الكثير من التحديات

البوابة
البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 15 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تواجه الكثير من التحديات.. السيسى: لدينا 9 ماليين ضيف.. ونسعى لتجاوز الأزمات العالمية 

فضيحة الوثائق السرية.. ترامب أول رئيس سابق يتم حجزه بسبب تهم جنائية فيدرالية 

نائبة بالكونجرس تقدم طلبًا لعزل بايدن: فشل فى تأمين حدودنا

الأراضي الملغومة فى أوكرانيا تعوق هجوم كييف المضاد

بيلاروسيا تتسلم أسلحة نووية تكتيكية من موسكو

الحكم بإعدام على أمير داعش فى سجن التاجى بالعراق 

الصين تحمل أمريكا مسئولية توتر العالقات

أوكرانيا السيسي البوابة