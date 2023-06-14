تكريم أفضل المشروعات الخدمية بالشباب والرياضة بكفر الشيخ

شهد، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الحفل الختامي لخطة دعم فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب.

جاء ذلك بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب و بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد الفتاح الوكيل المشرف العام على النشاط الكشفي بالمديرية، عقب إنتهاء أعمال لجنة التحكيم.

وتم تحديد المراكز الثلاث الأولى الفائزة ،و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، مركز شباب خليج بحرى الحاصل على المركز الأول بإختيار لجنة التحكيم كأفضل مشروع مجتمعى عن زراعة الأسطح كمشروع تنموى مستدام، كما كرم مركز شباب إبشان الحائز على المركز الثاني عن إدارة المشروع عبر أبليكشن موبايل صممه الشباب المشارك و مركز شباب كوم الحجر كمركز ثالث الذى قدم "مشروع فصل القمامة مستخدماً البراميل البلاستيكية " كما كرم مديرى الإدارات الفرعية ومنسقى النشاط الكشفي بالإدارات الفرعية.

أشادت لجنة التحكيم، بعروض الإدارات المقدمة و تنظيم الحفل الختامى،وخروجه بالشكل اللائق بالمحافظة، الحدث السنوى لملتقى الأنشطة الكشفية والإرشادية، الحفل الختامي أقيم بحضور عدد 15 فرق للجوالة والجوالات من مراكز الشباب، وهم "مسير، زغلول أبو زيد، إبشان، بيلا، قزمان، قبريط، خليج بحري، شباس الشهداء، الصافية، كوم الحجر، الإيمان، تيدا، العيسوية، أبو منيسي، الضبعه" وتنفيذ مصطفى الخطيب منسق النشاط الكشفي بالمديرية وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتور أحمد وجيه الدسوقي الاستاذ الدكتور بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية و عبير عبد الحميد استشارى التنمية وشوقي سيف القائد الكشفي ومتابعة الدكتوره لمياء درغام مدير عام إدارة البرامج الكشفية والإرشادية بوزارة الشباب والرياضة .

بدأ الحفل، باستقبال عدد 150 مشارك من فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب، بمتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وقام كل فريق بعرض فيديو توثيقي لمشروع الخدمة المجتمعي بمراحلة الثلاث قبل وأثناء وبعد التنفيذ ومناقشة آليات التنفيذ مع أعضاء لجنة التحكيم و أهداف المشروعات المنفذة وارتباطها بالخطط المستدامة التي تسعي الي تطبيقها الحكومة المصرية لخدمة المجتمع .

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