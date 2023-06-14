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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فكاك الأسرى.. الحكم بالإعدام على أمير داعش فى سجن التاجى بالعراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حكم القضاء العراقي على ما يسمى بـ"أمير سجن التاجي في بغداد" لدى عصابات داعش الارهابية بالإعدام على إثر اعتقاله بعملية نوعية من قبل أمن الحشد الشعبي.


وذكر بيان لإعلام الحشد أن: "هيئة التحقيقات والأمن الوقائي بالمديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت بجهد أمني عالي المستوى استند لمعلومات ومتابعة دقيقة من الإطاحة بـ(فكاك الأسرى) لدى عصابات داعش".


ولفت البيان إلى أن "الإرهابي المعتقل يعد أحد مسئولي ما تعرف بـ(فكاك الأسرى) التابعة لداعش داخل السجون العراقية، حيث عمل الإرهابي على تدبير عمليات هروب سابقة لعناصر داعش في سجن التاجي" الأمر الذى جعله يلقب بأمير السجن

القضاء العراقي أمير سجن التاجي في بغداد عصابات داعش الإرهابية