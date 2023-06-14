صور.. مها أحمد في كواليس تصوير مسلسل "الليلة كبيرة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

عبرت الفنانة مها أحمد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الليلة كبيرة" الذي يتم تصويره حاليا في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت مها في بيان صحفي، أن مسلسل "الليلة كبيرة" يقدم مميزة ومختلفة تناسب كافة الفئات العمرية في الاسرة المصرية والعربية، موضحة أن صناع العمل كانوا حريصين على تقديم جرعة كوميديا تعتمد على الموقف.

وأشارت مها أحمد إلى أنها تعاونت مع المخرج وسام المدني في عدد من الأعمال قبل مسلسل "الليلة كبيرة"، ووصفته بأنه من أكثر المخرجين إبداعا وأنه يملك الكثير من الأدوات التي تجعل الممثل يشعر بارتياح شديد خلال العمل معه.

مسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلي ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومدحت تيخا ومحمد حزين وساندي مراد ونشوي بلال، منى جاد وهشام شرف ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل وعادل شعبان ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمود فايز.

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