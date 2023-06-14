العاهل الأردني يودع ملك بلجيكا الذي اختتم زيارة عمل استمرت يومين

ودع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مطار ماركا العسكري، اليوم الأربعاء، الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، الذي اختتم زيارة عمل إلى المملكة استمرت يومين.

كما كان في الوداع عدد من كبار المسؤولين.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، قد تابعا اليوم الأربعاء، تمرينا عسكريا مشتركا في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة "KASOTC".

ونفذت التمرين العسكري المشترك " AGILE APEX 23 " مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية (الوحدة الخاصة 101) والقوات الخاصة البلجيكية، والذي تم تطبيقه ليحاكي عمليات القتال في المناطق المبنية لمكافحة الإرهاب والاشتباك القريب.