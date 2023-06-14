بينك بانثيرس تقدم "Angel" ثالث أغاني ألبوم الفيلم العالمي "باربي" 

بعد أن أشعلت حماس الجمهور بإعلانها قائمة أغاني ألبوم “BARBIE THE ALBUM" الذي يجمع باقة من أشهر نجوم العالم، أصدرت أتلانتيك ريكوردز أغنية ثالثة منه، تقدمها بينك بانثيرس بعنوان "Angel" وقد أبصرت النور بعد حماس كبير من الجمهور، وتحقيق إعلانها التشويقي ملايين المشاهدات.

تأتي هذه الأغنية ضمن الألبوم الذي يرافق الفيلم المنتظر صدوره هذا الصيف بعنوان "باربي"، من بطولة مارجو روبي ورايان جوسلينج، هذا وأصبح ألبوم "BARBIE THE ALBUM" متاح للحجز المسبق عبر مختلف المنصات الموسيقية على أن يصدر بشكل كامل في 21 يوليو القادم موعد العرض الجماهيري الأول للفيلم عالمياً.

سبق هذا الإصدار الجديد أغنيتين، الأولى "WATATI" للنجمة كارول جي التي حققت نجاحاً كبيراً وتم تصنيفها بشكل سريع من قبل أهم النقاد العالميين على انها من أنجح الأغاني لهذا الصيف، حيث وصفتها مجلة "Rolling Stone" على انها "حفلة ريجايتون"، وقالت "Hola!" انها إضافة جميلة صدرت لتكون "هيت".

أما الأغنية الثانية فهى "Dance The Night" للنجمة دوا ليبا وهي أول إصدار من إنتاج مارك رونسون وأندرو وايت وبيكارد برازرز، والذي ترافق مع فيديو كليب مبهر وظهور خاص لكاتبة فيلم "باربي" ومخرجته والمنتجة التنفيذية جريتا جيرويج، وحصد العمل ملايين المشاهدات وإشادة واسعة من أشهر الصحف العالمية، مثل "V MAGAZINE" التي اعتبرتها المعنى الحقيقي لأغنية ديسكو-بوب، كما وصفتها NPR بأنها "أغنية ساحرة بلا شك" ، وأكدت بيلبورد أنها تمتلك "واحدة من أهم أعمال موسيقى البوب السائدة هذا العام" ، وأعلنتها "إنستيل"، نشيدنا الصيفي الجديد .

الألبوم المنتظر سيستمر بإبهار العالم مع أغاني من أشهر النجوم العالميين منهم نيكي ميناج، ايس سبيس، ليزو، شارلي إكس سي إكس، افا ماكس، دومينيك فايك، ذا كيد لاروي وغيرهم.

بينك بانثيرس هي مغنية وكاتبة ومنتجة عالمية، انطلقت بمسيرة فنية سريعة منذ العام 2021، ونالت العديد من الجوائز كما أحيت العديد من الجولات الموسيقية الناجحة، وأخر أغنية منفردة لها كانت " Boy's a Liar Pt. 1 & Pt.2" ، اجتاحت العالم بقوة ، حيث أمضت 17 أسبوعاً في قائمة Billboard Hot 100 في الشرق الأوسط وحول العالم.

فيلم "باربي" هو عمل كوميديا رومانسية ويعتبر من أكثر الأعمال المنتظرة عالمياً هذا الصيف، وتدور أحداث القصة حيث تعيش دمية في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.