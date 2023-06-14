الأهلي يهنئ بلدية المحلة بالصعود للدوري الممتاز

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة إلى نادي بلدية المحلة، بعد الصعود إلى الدوري الممتاز مساء اليوم.

وصعد فريق بلدية المحلة رسميًا إلى الدوري الممتاز بعدما حقق الفوز برباعية نظيفة على حساب دكرنس وتصدر المجموعة الثالثة بحري بدوري الدرجة الثانية، ليعود إلى دوري الأضواء والشهرة بعدما غاب عنه منذ موسم 2008 - 2007.

سجل أهداف بلدية المحلة كلًا من وحيد محسن في الدقيقة 18 ثم أضاف الثاني عبد الرحمن جمال سمانة في الدقيقة 24 قبل أن يضيف الثالث إسلام سمير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح في تسجيل الهدف الرابع وحيد محسن في الدقيقة 60.

وضمن بلدية المحلة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة دون النظر لنتيجة مباراة طنطا والمنصورة التي أقيمت في نفس الوقت وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة وصل بلدية المحلة للنقطة 58 في المركز الأول يليه طنطا بـ55 نقطة ثم دكرنس في المركز الثالث بنتيجة 52.