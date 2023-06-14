نابي كيتا على رأس تشكيل منتخب غينيا أمام الفراعنة

أعلن كابا دياوارا، المدير الفني لمنتخب غينيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة منتخب مصر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام العام المقبل في كوت ديفوار.

ويحل المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ضيفًا على غينيا في المغرب على استاد مراكش، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد نابي كيتا على رأس تشكيل منتخب غينيا، في أول ظهور له بعد انتقاله إلى فيردر بريمن الألماني، قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

تشكيل منتخب غينيا

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: إيساجا سيلا – مختار دياخابي – ساديو سو – أنطونيو كونتي

خط الوسط: أمادو دياوارا – إيلاش موريبا – نابي كيتا

وفي الهجوم: فرانسوا كامانو – شيروه جوراسي - مورجان جيلافوجي.

ويتصدر منتخب الفراعنة، جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، متساويًا مع المنتخب الغيني صاحب المركز الثاني في عدد النقاط.