"القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني يقصف مناطق تابعة للدعم السريع



قال عثمان الجندي مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن الجيش يقصف للمرة الأولى بعض المواقع التابعة للدعم السريع في منطقة شمال كردفان، بشارع الوادي، والمنطقة القريبة من كلية التربية جامعة الخرطوم، هذا الدور اللافت في شارع الوادي والمعارك التي دارت فيه ما بين الجيش والدعم السريع، قصفت الطائرات قبل ساعة ونصف هذه المنطقة لارتكاز للدعم السريع.

وأضاف خلال رسالته على الهواء، أن منطقة فرع الوادي كانت منذ بداية الحرب وحتى قبل سبع أيام دون أي معارك بين الجانبين، وأهمية هذا الشارع أنه به منطقة وادي سيدنا العسكرية التي بها أكبر قاعدة عسكرية بالسودان،

وأوضح أن أول أمس كانت هنالك أيضا معركة بين الجيش والدعم السريع قريبا من هذه المنطقة في حي الروضة في شارع الوادي جنوب المنطقة العسكرية، عندما أتت قوات من الدعم السريع لموقف الباصات وحاولت نهب الركاب المسافرين.