الرئيس الفرنسي يؤكد رغبته في تنظيم الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، مجددا رغبته في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تفقده معرض"فيفا تكنولوجي" للتكنولوجيا الحديثة في "بورت دو فيرساي" جنوب غربي باريس، وهو إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية المهمة ويقام سنويا ليجمع كل الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا في فرنسا والشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب الرائدة في المجال الرقمي.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية أثناء جولته، "نحتاج إلى قواعد ولوائح أساسية"، موضحا أنه يريد مناقشة هذا الموضوع مع الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع التكنولوجي.

كما أكد ماكرون وجود فجوة بين الولايات المتحدة وفرنسا في سباق الذكاء الاصطناعي، مع ذلك أكد على أن بلاده هي الأولى في قارة أوروبا في هذا المجال، مؤكدا "لدينا علماء جيدين للغاية" وأن الدولة "ستستثمر بشكل كبير في التدريب والبحث".

وقد وصل الرئيس الفرنسي إلى المعرض وتجول في أروقته للقاء عدد من مسؤولي الشركات الناشئة المشاركة، مشيدا بتجاربهم الابتكارية الرائدة.

ومن المقرر أن يشارك ماكرون في مائدة مستديرة ليعلن دعما جديدا لشركات الذكاء الاصطناعي والابتكار الفرنسية، كما سيتطرق إلى القضايا والتحديات التي تواجه مجال التكنولوجيا والابتكار في فرنسا، ولاسيما من خلال الاشارة إلى أدوات التمويل ووسائل دعم الجهات الفاعلة الناشئة بشكل أفضل، وسيتحدث مع أربعة من قادة الأعمال عن خطته الطموحة في مجال الابتكار والذكاء الرقمي والاصطناعي.

وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إلى أهمية هذا الحدث في مجال التكنولوجيا في فرنسا، خاصة وأن إتقان الأدوات الرقمية الجديدة أصبح أمرا ضروريا لضمان سيادة البلاد في المجال التكنولوجي.