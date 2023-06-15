دوري الأمم الأوروبية| تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا

ضرب منتخب إسبانيا موعدا ناريا مع نظيره الإيطالي، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتقام المباراة على ملعب "دي جرولش فيست" في هولندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتواجه المنتخبان في 35 مباراة، فاز فيها الماتادور الإسباني في 13 مباراة وتعادل في 12 وخسر 10 مباريات.

وكانت المباراة الأولى ودية في مارس 1924 وانتهت بالتعادل السلبي، فيما كانت أخر مباراة في أكتوبر 2021 في دوري الأمم الأوروبية وانتهت بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

يخطط المنتخب الإيطالي تحت قيادة المدرب روبيرتو مانشيني لاقتناص نقاط المباراة والتأهل إلى النهائي خاصة بعد غياب الآزوري عن مونديالي روسيا وقطر.

