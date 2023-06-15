اليوم.. إسبانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ضرب منتخب إسبانيا موعدا ناريا مع نظيره الإيطالي، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب "دي جرولش فيست" في هولندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

ويسعى المنتخب الإسباني قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي الذي حل محل لويس إنريكي المقال من مهامه بعد الخروج المذل من كأس العالم 2022، للفوز بالمباراة والتأهل إلى نهائي البطولة وتأكيد سطوته على المنتخب الإيطالي حيث هزمه في عقر داره على ملعب "جوسيبي" في نصف نهائي نسخة عام 2021.

من جهة أخرى، يخطط المنتخب الإيطالي تحت قيادة المدرب روبيرتو مانشيني لاقتناص نقاط المباراة والتأهل إلى النهائي خاصة بعد غياب الآزوري عن مونديالي روسيا وقطر.