9 سنوات تطوير وإنجازات.. وزارة الرياضة في عهد السيسي تتحدث عن نفسها

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء فيما يتعلق بتطوير المدن الرياضية ومراكز الشباب بالقرى والاهتمام بالمواهب الرياضية وتحسين البنية التحتية الرياضية، وتطوير مراكز الشباب وبناء الإنسان المصري وتشجيع النشء والعمل الجماعي.

وأضاف وزير الرياضة، أن الرئيس السيسي لم يدخر جهدًا فى توجيهنا لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب بنجع أو قرية أو مركز أو مدينة أو محافظة؛ لتكون متنفسا لشباب مصر رياضيًا بأسعار رمزية تناسب إمكانيات جموع الشعب المصري، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة نجحت بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وأصبحت إنجازاتها متعددة وتفوق الخيال وتتحدث عن نفسها.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لجميع المبادرات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية ومنها منح ناصر للقيادة الدولية، وأولمبياد الطفل المصري، ومهرجان إبداع مراكز الشباب والجامعات وريحانة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، وبرامج متطوعي الاتحاد الإفريقي، وبرنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرين باختلاف.



ولفت وزير الرياضة الى أهمية هذه المبادرات فى توعية الشباب المصري بملفات حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية عن طريق بث روح الولاء والانتماء، وتعميق المشاركة السياسية، والإدارة الحكومية الرشيدة والحوكمة وشفافية الأداء فى مجالى الشباب والرياضة بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.



وقامت وزارة الشباب والرياضة بالعديد من المشروعات الإنشائية ومنها 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا، وإنشاء وتطوير 8 مدن شبابية، وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابى والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وإنشاء 253 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 96 حمام سباحة، وإنشاء وتطوير 17 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير 14 استاد رياضيا، وإنشاء وتطوير 13 ناديا رياضيا، وإنشاء وتطوير وحدتين للطب الرياضي، و4 أندية متحدي الإعاقة مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات لخدمة الرياضة والشباب المصري.