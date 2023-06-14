فيتوريا يحذر لاعبي الفراعنة من الهجمات المعاكسة

حرص البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، على الحديث مع لاعبي المنتخب الوطني قبل انطلاق مباراة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وحذر فيتوريا من الهجمات المرتدة من المنتخب المنافس خاصة انهم يجيدون اللعب عليه.

أكد روي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن منتخب مصر جاهز لمباراة اليوم أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وتابع فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام غينيا: “قمنا بضم ٢٨ لاعبا ووضعنا كل السيناريوهات للتعامل مع كافة الأمور.. وسنلعب على الصعود لأمم أفريقيا وتأكيد صدارة المجموعة".