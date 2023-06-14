ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تناقش دور المرأة المصرية فى التنمية الاقتصادية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية بعنوان "دور المرأة المصرية فى التنمية الاقتصادية"، بمقر المكتبة في الزمالك.

حضرت الندوة الدكتورة راندا رزق، والدكتورة أماني فاخر.

تناولت الندوة الحديث حول المرأة كونها أحد أهم الأطراف المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وللمرأة الحق فى أن يكون لها رؤية نظرية حول حقها في المساهمة في التنمية والتمكين الاقتصادي، والتأكيد على أهمية إيجاد بيئة تشريعية واقتصادية مناسبة لتعزيز هذا الدور الاقتصادي والاستغلال الأمثل للقدرات والكفاءات النسائية في مجال التنمية ودورها كنوع اجتماعي، حيث تم التوصل برؤية تحليلية إلى الالتزام الدولي بهذا الحق، بإيجاد الظروف والرؤى الإستراتيجية المناسبة للمرأة لتحقيق هذا الدور المهم.

مكتبة القاهرة الكبرى قطاع شئون الإنتاج الثقافي دور المرأة المصرية فى التنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي