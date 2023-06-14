مكتبة القاهرة الكبرى تناقش دور المرأة المصرية فى التنمية الاقتصادية

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية بعنوان "دور المرأة المصرية فى التنمية الاقتصادية"، بمقر المكتبة في الزمالك.

حضرت الندوة الدكتورة راندا رزق، والدكتورة أماني فاخر.

تناولت الندوة الحديث حول المرأة كونها أحد أهم الأطراف المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وللمرأة الحق فى أن يكون لها رؤية نظرية حول حقها في المساهمة في التنمية والتمكين الاقتصادي، والتأكيد على أهمية إيجاد بيئة تشريعية واقتصادية مناسبة لتعزيز هذا الدور الاقتصادي والاستغلال الأمثل للقدرات والكفاءات النسائية في مجال التنمية ودورها كنوع اجتماعي، حيث تم التوصل برؤية تحليلية إلى الالتزام الدولي بهذا الحق، بإيجاد الظروف والرؤى الإستراتيجية المناسبة للمرأة لتحقيق هذا الدور المهم.