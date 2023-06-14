تعليم الجيزة تحصد أول الجمهورية فى مسابقة الطالب المثالى

حقق الطالب محمد وائل سيد عبد الغفار بمدرسة النهضة الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة جنوب التعليمية المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطالب المثالى للمرحلة الابتدائية.

كما حققت ليلى مراد سيد بمدرسة صلاح على الابتدائية التابعة لإدارة الصف التعليمية المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأمين الأول المتميز لمجالس الآباء والأمناء.

وتقدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية

بالتهانى للفائزين والإدارات التعليمية والمدارس المشاركة، متمنين لتعليم الجيزة المزيد من التقدم والنجاح.