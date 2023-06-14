القفاص يناشد جمعية قدامى اللاعبين لإنقاذ بصره

يعيش محمد القفاص مهاجم فريق غزل المحلة، الذى يبلغ من العمر 83 عاما، مأساة حقيقية، حيث أصبح مهدد بفقدان بصره تماما بعد أن أصيب بالتهابات فى أعصاب العين تسببت فى فقدان البصر تماما بالعين اليمنى، وطالبه الأطباء بضرورة إجراء جراحة لانقاذ العين اليسرى قبل أن تتدهور هى الأخرى.

لكن القفاص الذى لا يملك من حطام الدنيا سوى معاشه الضئيل وقف عاجزا أمام التكاليف التى حددها الأطباء ويأمل أن يقف بجانبه جمعية رعاية قدامى اللاعبين واتحاد الكرة ولجنة الحكام التى مثلها كحكم درجة أولى لأكثر من 15 عام، وكانت آخر المباريات التى شارك فيها كحكم رابع مع جمال الشريف عام 91 فى نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك.



ولد محمد القفاص عام 1940 ودفع به المدرب اليوغسلافى ايفان لصفوف الفريق الأول بنادى غزل المحلة فى موسم 61 / 62 ليصبح أحد اعمدة الفريق، ونجح فى التألق فى أكثر من مركز سواء فى خط الهجوم أو الدفاع وقدم العديد من المباريات القوية التى لا تنسى أمام قطبى الكرة المصرية، وانضم لصفوف منتخب الغربية الذى كان يشارك فى بطولة محافظات الوجة البحرى على كأس الرئيس جمال عبد الناصر واعتزل الكرة عام 1972 ليتجه بعدها إلى للتحكيم.