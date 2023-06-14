ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يزور الصين والمملكة المتحدة يونيو الجاري

بلينكن
بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن وزير خارجية البلاد أنتوني بلينكن يزور الصين والمملكة المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري.

وأضاف ميلر، بحسب ما جاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن بلينكن سيلتقي، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، كبار المسئولين في جمهورية الصين الشعبية، حيث سيناقش أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشكل مسئول.

ومن المقرر أن يطرح بلينكن أيضا القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك للنقاش، فضلا عن مناقشة المسائل العالمية والإقليمية والتعاون المحتمل بشأن التحديات المشتركة بين البلدين.

ويحضر وزير الخارجية الأمريكي، أثناء زيارته للندن، مؤتمر تعافي أوكرانيا للمساعدة في حشد الدعم الدولي من القطاعين العام والخاص من أجل مساعدة أوكرانيا على التعافي من جرّاء العملية الروسية الخاصة عليها، كما من المقرر أن يلتقي نظراء له من المملكة المتحدة وأوكرانيا إلى جانب شركاء وحلفاء آخرين.

بلينكن الصين المملكة المتحدة الخارجية الأمريكية