بلينكن يزور الصين والمملكة المتحدة يونيو الجاري

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن وزير خارجية البلاد أنتوني بلينكن يزور الصين والمملكة المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري.

وأضاف ميلر، بحسب ما جاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن بلينكن سيلتقي، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، كبار المسئولين في جمهورية الصين الشعبية، حيث سيناقش أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشكل مسئول.

ومن المقرر أن يطرح بلينكن أيضا القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك للنقاش، فضلا عن مناقشة المسائل العالمية والإقليمية والتعاون المحتمل بشأن التحديات المشتركة بين البلدين.

ويحضر وزير الخارجية الأمريكي، أثناء زيارته للندن، مؤتمر تعافي أوكرانيا للمساعدة في حشد الدعم الدولي من القطاعين العام والخاص من أجل مساعدة أوكرانيا على التعافي من جرّاء العملية الروسية الخاصة عليها، كما من المقرر أن يلتقي نظراء له من المملكة المتحدة وأوكرانيا إلى جانب شركاء وحلفاء آخرين.