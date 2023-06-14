أمين الفتوى: عاوز تخرج من دائرة النفاق صلِّ الفجر في وقته.. فيديو

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى "صالح"، مفاداه أن والدته سيدة كبيرة فى السن عندها 73 عاما، وتقوم تصلى الفجر لكن تتيمم ولا تستطيع الوضوء، فهل صلاتها صحيحة؟.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "كل صلاة بحسبها الصلاة اللى تقدر تتوضأ لها تتوضأ والتى لا تستطيع التييم، يجوز، التيمم مشروع وجائز إذا لم يستطيع الإنسان القدرة على الوضوء".



وتابع: "لازم عشان تصلى الفجر يبقى تأخذ بالأسباب، فأثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، فلازم تصلى وتعمل جاهدا على صلاتهم، ده نوع من نفاق فى العمل وليس دينى، ده قدام الناس محافظ على الصلاة لكن فى الواقع هو لا يصلى الفجر والعشاء فى وقتهما، اللى عاوز الخير والبركة وعاوز يخرج عن دائرة النفاق يحافظ على صلاة الفجر والعشاء فى وقتها".



