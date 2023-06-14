نائب محافظ أسوان تتفقد المدارس والإنشاءات الجديدة







تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان مواقع الإنشاءات الجديدة لعدد من المدارس لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، رافق نائب المحافظ خلال جولتها عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، والمهندس عماد زكى نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية ، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإهتمام بتقليل كثافة الطلاب وزيادة الطاقة الاستيعابية بالمدارس .

من جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم الوقوف ميدانياً على الموقف التنفيذى لإنشاء وتوسعة عدد من المدارس ضمن خطة المديرية للعام الدراسى المقبل ، وكذلك متابعة المدارس الواقعة بنطاق هيئة الأبنية التعليمية من حيث الإنشاء والصيانة والإحلال والتجديد، وآخر مستجدات العمل بها.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات حيث قامت نائب المحافظ بمتابعة أعمال إنشاء مبنى جديد بالمدرسة يضم فصول وقاعات ومعامل للعلوم مع إحلال وتجديد المكاتب الإدارية ودورات المياه .

وعقب ذلك توجهت غادة أبو زيد لمنطقة الأحمدية حيث تفقد الموقع المخصص لإنشاء مجمع مدارس يضم مرحلة رياض الأطفال ، بجانب المرحلة الإبتدائية والاعدادية، وكذلك ملعب رياضى لممارسة الأنشطة ، ويمثل المبنى الجديد إضافة لمدارس أسوان ، وخاصة أنه سيساهم فى إستيعاب وتقليل كثافة الطلاب وتقديم خدمة تعليمية لأهالى المنطقة .

كما تفقدت نائب محافظ أسوان ومرافقيها معدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات النهائية بمجمع الصداقة للغات حيث شددت على ضرورة الإنتهاء من جميع الأعمال فى 30 يونيو الجارى ليتم إفتتاح المدرسة وبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى القادم .

وإختتمت جولتها بتفقد مبنى مدرسة الهلال الأحمر بالأعقاب حيث وجهت هيئة الأبنية التعليمية بإجراء صيانة شاملة للمدرسة للإستفادة منها كمدرسة للتعليم الفنى بالمنطقة تخفيفاً وتيسيراًعلى الطلاب وأولياء الأمور .

وشددت على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء جميع أعمال الإنشاءات والصيانة الشاملة لتقوم المدارس بتقديم خدماتها التعليمية بكل كفاءة للمواطنين ، وهو الذى يتكامل مع دور مديرية التربية والتعليم بأسوان ، فى تكثيف جهودها الدؤوبة من خلال خطط مستقبلية لبناء وإفتتاح المزيد من المدارس التى ستشكل إضافة هامة لمنظومة التعليم بالمحافظة .

IMG-20230614-WA0078

IMG-20230614-WA0077

IMG-20230614-WA0074

IMG-20230614-WA0075