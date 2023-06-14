محافظ شمال سيناء يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء درجات تنسيق القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2023/2024.

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تحديد مجموع درجات 225 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023الدورين الأول والثاني.

أضاف رضوان، أنه بالنسبة للثانوي العام الخاص يتم القبول بمدرسة العربي الخاصة من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة للعام 2022/2023 بمجموع درجات 170درجة في الدورين الأول والثاني.

أشار رضوان، إلي أنه بالنسبة للثانوي العام "الخدمات" تم فتح القبول بمدرستي الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين والشهيد احمد عسكر الثانوية بنات من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة بمجموع 190درجة في الدورين الأول والثاني.

لفت رضوان إلي تحديد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني صناعي – تجارى – فندقي – زراعي(، ففي مدارس التعليم الصناعي تم تحديد مجموع درجات 185درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش ، 180 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس العريش الصناعية المتقدمة، بئر العبد الصناعية المشتركة ، رفح الثانوية الصناعية المشتركة، الشهيد محمود حسن الثانوية الصناعية بنات، الشهيد النقيب محمد احمد الثانوية الصناعية المشتركة، الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة، و170 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرسة الشهيد الحسنة الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة الجورة الثانوية الصناعية المشتركة، آل الشوربجي الزخرفية الصناعية المشتركة، العريش الثانوية المعمارية الصناعية، مدرسة بغداد الثانوية الصناعية المشتركة، 165 درجة" دورين أول وثان" للقبول في فصول خدمات ملحقة مدرسة بئر العبد الثانوية الصناعية بنين، 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات ، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرسة العريش الثانوية المهنية الصناعية بنات، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة نخل الثانوية الصناعية المشتركة.

وبالنسبة للتعليم التجاري تم تحديد مجموع 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات، و180 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في فصول رمانة الثانوية التجارية المشتركة ، ، مدرسة رفح الثانوية التجارية المشتركة، 170 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرسة الشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركة، 160درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة ومدرسة الشهيد ملازم أول محمد ابراهيم الثانوية التجارية بنين ، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة السادات الثانوية التجارية المشتركة ومدرسة الجفجافة الثانوية التجارية المشتركة ومدرسة التمد الثانوية التجارية المشتركة .

وفى مدارس التعليم الفندقي تم تحديد مجموع 150درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية المشتركة ، مجموع 145درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بفصول العريش الثانوية المهنية الفندقية بمدرسة العريش الفندقية .

وبالنسبة للتعليم الثانوي الزراعي تم تحديد مجموع 140 درجة (دورين أول وثان ) للقبول بمدارس الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش ، رفح الثانوية الزراعية المشتركة ، عوتالله سليمان زايد الثانوية الزراعية المشتركة بقاطية ، وفصول العريش المهنية الزراعية بمدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة.

أوضح رضوان إلي بدء التقديم في جميع المدارس على مستوى المحافظة اعتبارا من يوم الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 من شهر يوليو المقبل.