بالفيديو.. هاني تمام يحذر الحجاج: هذه الأمور تضيع ثواب الحج

حذر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من بعض المحظورات التى يقع فيها الحجاج، وخاصة السيدات، وتضيع ثواب الحج، منها النميمة والغيبة والتلفظ بألفاظ سيئة وكذلك الجدال، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ".

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "مينفعش أضيع ثوابى عشان الأكل سخن وبارد، ولسه مجاش بعض الناس بيعملوا من الأمور دى قضية كبيرة، أصل الأكل مش مستوى ونقعد نجادل، ونضيع حلاوة الحج، الحج رحلة كلها مشقة، لازم نبعد عن أى معصية لازم نبعد عن أى مشاكل أو تجاوز أو جلسات النميمة، فترة الاحرام مش كبيرة امسكوا نفسكم يومين، عشان نرجع من الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا".

واستكمل: "بلاش نفاصل فى الأسعار أو فلان حضر متأخرا أو إيه الحجز بتاعى ماله، أنت دفعت الفلوس بتاع الحج ثوابك خلاص مضمون بس حافظ على نفسك من كل هذه الأمور سيبك من الأكل أو الشرب أو النميمة أو أى أمر فيه جدال".



