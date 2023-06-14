ننشر تفاصيل اجتماع رئيس هيئة ميناء دمياط مع العاملين

عقد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري بالعاملين ، بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل و العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة .

بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بعرض فيلم تسجيلي عن أهم الأحداث البارزة وإنجازات هيئة الميناء خلال الفترة الأخيرة ثم عرض الربان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق أهم البيانات التي أظهرت الطفرة التي تحققت في أعداد السفن وحجم حركة تداول البضائع بالميناء ، عقب ذلك قامت مدير الإدارة العامة للهندسة المدنية بعرض أهم أعمال الإدارة من صيانات دورية واصلاحات للبنية الأساسية والتي قامت بها مؤخراً .



وكرم رئيس مجلس الإدارة عدد من موظفي إدارات الهيئة تقديراً وعرفاناً لجهودهم في تحقيق رسالة ورؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية مما كان له مردود إيجابي على معدلات الأداء داخل الميناء .

وخلال كلمته أمام العاملين نقل اللواء بحرى أحمد حواش تحيات الفريق كامل الوزير ، وزير النقل وتهنئته للعاملين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك كما وجه لهم الشكر لجهودهم خلال العام الماضي و هو ما ظهر في بيانات معدلات التداول وحركة السفن وتطور الأعمال خلال تلك الفترة وأضاف أن الميناء يسير بخطى جيدة في مراحل إقامة المشروعات القومية على أرضه وعلى رأسها محطة الحاويات تحيا مصر 1 وحواجز الأمواج

والبدء في المشروعات المستقبلية خلال وقت قريب وهو الأمر الذى استدعى توقيع عقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية جديدة بقوة شد 70 طن للانضمام لأسطول الوحدات البحرية بمجابهة الزيادة المتوقعة بعد دخول تلك المشروعات الخدمة .

كما أشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي لاستكمال متطلبات توافق الميناء مع اتفاقية تيسير حركة الملاحة الدولية FAL وأضاف أن روح العمل الجماعي التي تسود جميع العاملين بالميناء بمختلف درجاتها الوظيفية هي أساس ما وصل إليه من تقدم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء والوصول بالميناء إلى مراكز متقدمة اقليمياً ودولياً .