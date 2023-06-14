في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يحدث التعرق الزائد تحت الإبطين، المعروف باسم فرط التعرق الإبطي، مما يؤدي الي الازعاج والحرج لدي المحيطين حولك ، ولكن يمكن من خلال بعض الإجراءات البسيطة تخفيف حدة هذه المشكلة.
فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تقليل تعرق الإبطين، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:
1- ارتداء الألوان البيضاء القطنية التي تسمح بمرور الهواء وامتصاص العرق والملابس الفضفاضة
2- الأقمشة الطبيعية مثل القطن أو الكتان تسمح بتنفس الإبط والتخلص من الرطوبة من بشرتك.
3- المنتجات المضادة للتعرق الحاوية على كلوريد الألومنيوم تقلل من إنتاج العرق.
4- استخدام مضاد التعرق الخفيفة الرائحة عند الذهاب للعمل أو المناسبات
5- وضع مضاد التعرق قبل النوم يسمح للمنتج بالعمل طوال الليل ويوفر فعالية أفضل.
6- الحفاظ على نظافة الإبطين باستمرار ونتف شعر الابط .
7- الاستحمام جيدا مع غسل الإبط يوميا بصابون جيد أو غسول مضاد للبكتيريا يزيل البكتيريا والرائحة الكريهة.
8- تجنب التوابل والكافيين ، لأن الأطعمة الغنية بالتوابل ومشروبات الكافيين إلى زيادة التعرق.
9- شرب الماء بكثرة علي مدار اليوم حيث ينظم درجة حرارة جسمك ويقلل التعرق المفرط.
السيطرة على التوتر
10- التوتر يزيد التعرق، وتساعد تمارين التنفس العميق والتأمل واليوغا في إدارة مستويات التوتر.
ارتداء ملابس فضفاضة
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10 نصائح للتخلص من التعرق تحت الإبطين في الصيف
في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يحدث التعرق الزائد تحت الإبطين، المعروف باسم فرط التعرق الإبطي، مما يؤدي الي الازعاج والحرج لدي المحيطين حولك ، ولكن يمكن من خلال بعض الإجراءات البسيطة تخفيف حدة هذه المشكلة.