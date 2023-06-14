السبت ..أبطال "عالم ورق" في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يشهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، العرض المسرحي "عالم ورق"، في السابعة من مساء السبت المقبل، وذلك ضمن مسابقة نادي مسرح الطفل لعام ٢٠٢٣، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض إنتاج فرقة قصر ثقافة الشاطبي، التابعة لفرع الإسكندرية، ديكور هنا عادل، ألحان محمد يحيى، إضاءة هبة عابد، تأليف إيمان يوسف، كوريوجراف وإخراج سمر القصاص.

واستطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.