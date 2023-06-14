اتهامات تلاحق جوجل بخرق قواعد المنافسة في مجال تكنولوجيا الإعلانات

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي اتهم عملاق محركات البحث جوجل Google بخرق قواعد مكافحة الاحتكار بالنسبة لتكنولوجيا الإعلانات، والمعروفة باسم adtech.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" فإن المفوضية الأوروبية توصلت إلى استنتاج مبدئي مفاده أن Google هي المهيمنة في السوق الأوروبية على خوادم إعلانات الناشرين وأدوات شراء الإعلانات الآلية.

وقالت اللجنة أيضًا إن Google قد أساءت استخدام مركزها هذا منذ عام 2014 على الأقل.

وقالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستيجر، في بيان: "وجهة النظر الأولية للمفوضية هي أن سحب Google الإجباري لجزء من خدماتها هو الذي سيعالج مخاوف المنافسة".

وأضافت "تجمع Google بيانات المستخدمين، وتبيع مساحات إعلانية، وتعمل كوسيط إعلان عبر الإنترنت.. لذا فإن Google موجودة في جميع مستويات ما يسمى بسلسلة التوريد لتكنولوجيا adtech تقريبًا ".