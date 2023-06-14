نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وكرواتيا

يلتقي منتخب هولندا، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره الكرواتي في مواجهة نارية تجمع المنتخبين في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب استاد «فينورد»، المواجهة المرتقبة بين منتخبي هولندا وكرواتيا، في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وبإدارة تحكيمية من الروماني استيفان كوفاكس.

وتمكن منتخب هولندا الذي يتسلح في مباراة الليلة بعاملي الأرض والجمهور، من التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تخطى منتخب بلجيكا في ربع النهائي بهدف دون رد، أحرزه المدافع فيرجيل فان دايك.

ويتأهل الفائز من مواجهة كرواتيا وهولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، منتظرًا المتأهل من مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف النهائي الثاني، الذي يقام غدًا الخميس.

تشكيل منتخب هولندا المتوقع

حراسة المرمى: بيجلو

خط الدفاع: ناثان أكي، سفين بوتمان، فيرجيل فان دايك، دينزيل دومفريس

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فينالدوم، مارتين دي رون

وفي الهجوم: ستيفين بيرجوين، كودي جاكبو، تشافي سيمونز.

تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب يارنوفيتش، جوسيب سوتالو، مارتين إرليك، بورنا سوسا

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش ، ماتيو كوفاسيتش

وفي الهجوم: ماريو باساليتش، أندري كراماريتش، إيفان بريسيتش.