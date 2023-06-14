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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. بلدية المحلة يصعد للدوري الممتاز

بلدية المحلة
بلدية المحلة
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صعد فريق بلدية المحلة رسميًا إلى الدوري الممتاز بعدما حقق الفوز برباعية نظيفة على حساب دكرنس وتصدر المجموعة الثالثة بحري  بدوري الدرجة الثانية، ليعود إلى دوري الأضواء والشهرة بعدما غاب عنه منذ موسم 2008 - 2007.

سجل أهداف بلدية المحلة كلًا من وحيد محسن في الدقيقة 18 ثم أضاف الثاني عبد الرحمن جمال سمانة في الدقيقة 24 قبل أن يضيف الثالث إسلام سمير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح في تسجيل الهدف الرابع وحيد محسن في الدقيقة 60.
 

وضمن بلدية المحلة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة دون النظر لنتيجة مباراة طنطا والمنصورة التي أقيمت في نفس الوقت وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة وصل بلدية المحلة للنقطة 58 في المركز الأول يليه طنطا بـ55 نقطة ثم دكرنس في المركز الثالث بنتيجة 52.

بلدية المحلة الدوري الممتاز دكرنس