استاذ فقه: يجوز تناول حبوب لمنع نزول الحيض في الحج.. فيديو

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى رده على ما حكم المرأة الحائض أثناء الحج؟، إن المناسك المرتبطة بالحج لا يشترط فيها الطهارة إلا الطواف، لافتا إلى أن كل مناسك الحج من الوقوف بعرفات والسعى بين الصفا والمروة وغيرها، لا يشترط فيها إلا الطواف خاصة يوم العيد.

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: أول حاجة السيدة تروح للدكتور تبلغه حسب ظروفها الصحية، هل يمكنها أخذ دواء منع نزول دم الحيض، طيب نفع ومنع الحيض مفيش مشكلة، طيب لو نزل عليها الدم فى الحج تعمل إيه هنا بنقول لها الطهارة فى فترة الحيض طهارة، فى مرأة بينزل عليها الدم 6 أيام، طيب لو انقطع فى اليوم الرابع تتطهر وتؤدى النسك بتاعها مفيش أى مشكلة، ويبقى كده خلصت النسك بتاعها.



واستكمل: "طيب لو الدم لم يمتنع، نقول لها طواف الإفاضة ده مستمر طوال شهر ذى الحج، طيب لازم تمشى من مكة والدم مستمر تنزل تطوف مفيش مشكلة بس تحاول تأخذ الاحتياطات كلها والأفضل إنها تستمر لحد امتناع الدم، لكن لو لم يمتنع وخلاص هتمشى من مكة تنزل وتطوف ومفيش عليها أى مشكلة".



