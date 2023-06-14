بعد إحلاله وتجديده.. ديوان عام محافظة دمياط مبنى أخضر ذكي

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة وانشاء النصب التذكارى، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها و بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية .

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها حتى الآن ،وكذلك موقف إنشاء النصب التذكارى للشهداء و إحلال وتطوير سور كورنيش النيل و كذا تطوير المنطقة المحيطة بالكامل ، هذا إلى جانب عرض موقف توصيل المرافق للمبنى و فرش وتجهيز أقسامه .

كما بحثت خطة تجهيز مبنى المحافظة ببنية تحتية تتناسب مع مواصفات الأنظمة الحديثة و منظومة التحول الرقمى وأيضًا التوسع فى الزراعات بالموقع المحيط والأسطح ليصبح مبنى أخضر وذكى ..د

فى سياق متصل، ،ناقشت " المحافظ " المراحل القادمة لخطة التنفيذ والتى ستتم وفقًا لخطوات محددة ومتوازية بالمبنى والمنطقة المحيطة ، وأكدت على الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالمشروع والانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش و الرصف بالاسفلت للطرق المحيطة خلال الفترة القادمة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وشددت على الالتزام بمحاور المخطط المتكامل الذى تم اعداده بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك الإرتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة بالكامل .

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء وائل عبد السميع مساعد مدير الامن للشئون المالية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

استهلت " المحافظ " الجلسة بتكريم المهندسة سمر فاروق عبد الغنى مدير إدارة متابعة المشروعات بهيئة الابنية التعليمية لجهودها المبذولة وتميزها فى مجال عملها ، كما هنات أبناء المحافظة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت على خطة المديريات استعدادًا للعيد ،موجهة برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة، كما اصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين ،فقد أكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة