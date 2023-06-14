بالفيديو.. هاني تمام: زمزم أفضل ماء على وجه الأرض وكله بركة



قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن ماء زمزم هو أفضل ماء موجود على الأرض، وكله بركة، فإن شربته للشفاء من مرض يشفيك أو للشبع يشبعك، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ماء زمزم لما شرب له".



وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لازم نشرب بطريقة معينة، له كيفية معينة ليس مجرد ماء مثل أى ماء، لازم نعرف سواء رجل أو إمراة نشرب ازاى، وده علمه لنا الصحابة الكرام، فأول ما نشرب لازم نتوجه ناحية القبلة ونقول بسم الله، ونشرب على ثلاث مرات، يعنى نتنفس خارج الماء، وبعد ما نخلص شرب نقول (اللهم ارزقنا علما نافعا وشفاءا من كل داء)".



واستكمل: "فى حاجة مهمة جدا فى شرب ماء زمزم وهى التضلع، يعنى أفضل أشرب ماء زمزم لحد ما أحس إن المياه دخلت كل ضلوعى، لازم نشرب قدر الإمكان وهو ما علمنا سيدنا النبي وإن بيننا وبين المنافقين التضلع بماء زمزم، يبقى لازم كل واحد مما يشرب بالنية التى نواها".





