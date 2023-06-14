جلسة خاصة لـ"فيتوريا" مع هجوم الفراعنة قبل مباراة غينيا

حرص البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، على الحديث مع لاعبي هجوم المنتخب الوطني قبل انطلاق مباراة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتحدث فيتوريا مع الهجوم وإعطاهم بعض التعليمات لاستغلال الفرص وتحقيق أكبر عدد من الأهداف لتحقيق الفوز والتأهل لأمم إفريقيا.

أكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن منتخب مصر جاهز لمباراة اليوم أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وتابع فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام غينيا: “قمنا بضم ٢٨ لاعبا ووضعنا كل السيناريوهات للتعامل مع كافة الأمور.. وسنلعب على الصعود لأمم أفريقيا وتأكيد صدارة المجموعة".