برلمانية: حديث الرئيس مع أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة رسالة طمأنينة للشعب المصري

أكدت النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة والاستماع لهموم ومشاكل المواطنين، دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بشؤون المواطنين وحرها علي تذليل كافة العقبات أمامهم.

وأوضحت "زكريا" في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعي لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في كل ربوع مصر لتوفير حياة ملائمة تتماشى مع اطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه المبادرة كلفت الدولة الكثير لرفع كفأة القري ووضعها علي خارطة التنمية.

وتابعت: نعلم جيدًا حجم الأزمة التى بدأت منذ عام 2020 سواء من انتشار وباء كورونا، والذى تعقبته الحرب الروسية الأوكرانية ونعلم التحديات التي تواجهه مصر، ولكننا علي ثقة كاملة بالقيادة السياسية الحكيمة علي إدارة المشهد والعبور بالدولة والمواطن إلي بر الأمان.

وقالت عضو مجلس النواب: "فخورة بقيادة سياسية وطنية قوية على دراية شاملة بكل جوانب الإدارة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ولكن بفضل القيادة الحكيمة استطعت أن تجمع حب واحترام الكثيرون من أبناء الشعب المصرى، فقد يختلف البعض وقد يتفق ولكن لا يستطيع الشعب الوطنى أن يتخلى عن واجبه الوطني تجاه بلدنا والحفاظ على تماسك الدولة المصرية ومؤسساتها".

ووجهت رسالة للرئيس السيسي قائلة: "كمل مسيرتك يا سيادة الرئيس وباذن الله ربنا معانا ويكلل جهود المخلصين الأوفياء بالنجاح والتوفيق والسداد فالله الحافظ والمطلع على حسن النوايا".

وكان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على فتح باب المناقشة بكل شفافية ووضوح ومؤشرات واقعيه وخطط وبرامج على أرض الواقع وسط أهل البحيرة.