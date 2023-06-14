مدبولي: كل المشروعات تنفذ بناء على تخطيط الدولة ومتابعة مستمرة من الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات الجارية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، تستهدف جودة الحياة للمواطن المصري، ويتم العمل على هذا على مدار السنوات الماضية، موضحا أن كل الدولة بمؤسساتها تعمل نحو تحقيق هذا الهدف لأنه من حق المواطن أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة صحية تساعده على الإنتاج.

وأوضح مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، الذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أن كل محافظة من المحافظتين بهما العديد من التحديات، تعوق عملية التنمية وتسببت في عدم رضاء للمواطن المصرى والمشاكل التي يواجهها، لافتًا إلى أن الإسكندرية تواجه تحدي الزيادة والكثافة السكانية سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، وتحتاح لمئات الآلاف من فرص العمل.

وأشار إلى أن الظهير الوحيد لهذه المحافظة هي منطقة برج العرب، ولكن كانت من أهم المشاكل التي تواجه المواطنين للذهاب والعيش ببرج العرب هي الخدمات التي تنقصها، ما أدى إلى معاناة الإسكندرية من مخلفات البناء وتدهور للبنية الأساسية وزيادة الضغط على شبكات المياه والصرف الصحى ومواجه مشكلات لاستيعاب كل هذه الكثافات، موضحا أن الإسكندرية ظلت تعانى من مخلفات البناء وتلوث بحيرة مريوط.

وتابع: أما في البحيرة، لم يختلف الموضوع، فكان هناك العديد من المشاكل على مستوى المحافظة مثل تردي البنية الأساسية والعجز الشديد في الخدمات الإجتماعية الموجودة.

واستطرد مدبولي: الدولة كانت تعمل بمنطلق تخطيط، وبالتالى كان هناك مخطط استيراتيجى للإسكندرية والبحيرة وفق مخطط التنمية 2030، تم العمل على هذه المخططات وكل المشروعات تعمل بناء على تخطيط الدولة ولكن الاهم هو الجدية والرغبة الحقيقية في تنفيذ هذه المشروعات والمتابعة المستمرة من الحكومة وكل أجهزة الدولة بتنفيذ هذه المشروعات بأسرع وقت والعمل بمعدلات غير مسبوقة.