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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن: نواصل الدعوة لنشر المحبة والسلام بين الشعوب

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه “يجب أن نواصل الدعوة لنشر المحبة والسلام بين الشعوب والتصدي لخطاب الكراهية”.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال كلمته في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام، على ضرورة تبني مبادئ الأخوة الإنسانية كأساس للسلام في العالم، مشيرا إلى أنه يجب التصدي لظاهرة التغير المناخي ووقف الحروب وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
 

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