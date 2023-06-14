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الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قبل قرار الفيدرالى الأمريكي.. تراجع جديد فى أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية  خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023، بينما ارتفعت أوقية الذهب بالبورصة العالمية في نطاق محدود، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

أسعار الذهب اليوم

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2280 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات، لتسجل مستوى 1950 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2606 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1954 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1520 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18240 جنيهًا.


استمرار تراجع سعر الذهب منذ تعاملات أمس
كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 12 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1954 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1942 دولارًا.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة طفيفة خلال شهر مايو، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين، إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية، مما يعزز التوقعات بأن يثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء.

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