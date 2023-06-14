رئيس الجامعة اليابانية: نعتز ونفتخر بإشادة رئيس مجلس الوزراء بالتميز العلمي للجامعة

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بأن الجامعة تعتز وتفتخر بإشادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتميز العلمى للجامعة.

وصرح “عدلى” خلال مشاركته اليوم بالمؤتمر الوطنى للشباب بالاسكندرية، بأن الجامعة المصرية اليابانية بحق مدينة متكاملة علمية تجتذب كل الوافدين ليس فقط من المصريين لكن ايضا من الوافدين من الدول القريبة، وأصبحت مقصدا لتميز المستوى التعليمى بها.

وأضاف أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية فى اعداد جيل من الخريجين مؤهل للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا من خلال تقديم احدث البرامج الأكاديمية التى تواكب المتغيرات فى احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى ان استراتيجية الجامعة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومى، موضحا أن هناك ٤ محاور للتعاون مع الصناعة، أولها مركز استشارات الجامعة والذى يقدم حلول لأى مشكلات قد تواجه الصناعة، وثانيهما: وحدة تدريب الصناعة والتى اتاحت وتتيح العديد من برامج التدريب المتطور للشركات الصناعية المصرية، وثالثا: وحدة خدمات القياس، حيث يتوافر بمعامل الجامعة أجهزة ومراكز تميز لا مثيل لها كثير من الصروح العلمية بالشرق الاوسط وافريقيا، والمحور الرابع يتمثل في الحاضنة التكنولوجية التى تحتضن المشروعات الناشئة كذلك تطوير منتجات الشركات الصناعية.