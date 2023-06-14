بوتين: روسيا ستواصل مساعدة كوبا في التغلب على العقوبات الأمريكية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع رئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو، إن روسيا ستواصل مساعدة كوبا في التغلب على العقوبات الأمريكية غير المشروعة.

وأضاف بوتين "نعلم أن العقوبات غير المشروعة التي تعيشها كوبا مستمرة منذ عقود، ومع ذلك يتعامل الشعب الكوبي معها.. سنبذل قصارى جهدنا حتى يساعد تفاعلنا الاقتصادي في التغلب على هذه الصعوبات التي أتت من الخارج".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع الرئيس الروسي "علاقاتنا تتطور رغم كل التعقيدات الأخيرة".

وأعرب بوتين أن تكون المشاركة المقررة لرئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي مفيدة للعلاقات بين البلدين.

ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي السادس والعشرون، في الفترة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.