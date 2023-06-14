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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شيخ الأزهر: القرآن الكريم يجرم أية ممارسة تجبر الناس على تغيير عقائدهم

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم يجرم أية ممارسة تجبر الناس على تغيير عقائدهم، موضحا أن الإسلام لا يوجد به مكان لنظريات الصدام أو النزاع أو العرق، رافضا ربط الدين الإسلامي بظاهرة تفريخ الإرهاب.

وركز فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام، على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، كما سلط الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

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