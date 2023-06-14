أستاذ اقتصاد: الصعيد يستحوذ على النصيب الأكبر من مبادرة "حياة كريمة"

قال الدكتور محمد عبد الغني رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن محافظات الصعيد شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية نقلة وطفرة نوعية، لافتا إلى أنه تم إنشاء العديد من المناطق الصناعية، منها المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بالأقصر، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف، وغيرها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المجمعات الصناعية ستقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه تم تجديد البنية الأساسية الكاملة فى قطاع الصعيد سواء على الصرف الصحى أو محطات المياه وتغطية الترع والمصارف وغيرها، ومازالت الدولة مستمرة فى ذلك.



وتابع أنه لأول مرة تم إنشاء محاور طرق بالصعيد، منها محور قوص وسمالوط بالمنيا، وعدلى منصور ببنى سويف، ومحور كلابشة بأسوان، ومحور ديروط، والتى تربط الطريق الغربى الذى تم تجديده ومده لمسافة 230 كيلو متر من القاهرة حتى أسوان، مؤكدا أن الصعيد يستحوذ على النصيب الأكبر من مبادرة "حياة كريمة".