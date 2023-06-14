تفاصيل صفقة انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الإنجليزي جود بيلينجهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الريال عبر موقعه الإلكتروني بيانًا، أعلن من خلاله تعاقده مع بيلينجهام بعد الحصول على توقيع اللاعب عقب إنهاء الاتفاق مع بوروسيا دورتموند على جميع التفاصيل المالية.

ووقع صاحب الـ19 عامًا، على عقود انتقاله إلى صفوف الملكي، بعقد يمتد حتى 6 مواسم مقبلة، أي حتى صيف 2029، ليبدأ رحلة احترافية جديدة في مستقبله الكروي.

وشارك بيلينجهام مع دروتموند خلال الموسم المنقضي في 42 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، كما قدم موسمًا رائعًا مع النادي الألماني، حيث أنه كان قريبًا من الفوز بلقب الدروي الألماني قبل خسارته في الجولة الأخيرة لصالح بايرن ميونخ.

بيلينجهام

قيمة الصفقة

وتعاقد ريال مدريد مع جود بيلينجهام، في صفقة كلفت خزينة النادي الإسباني 103 ملايين يورو، حسب ما ذكره النادي الألماني في بيان رسمي سابق.

وبحسب الصحفي االإيطالي الشهير «فابريزيو رومانو» خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم ، فإن ريال مدريد دفع 103 مليون يورو رسوم ثابتة إلى بوروسيا دورتموند في نظير التعاقد مع بيلينجهام، بالإضافة إلى مكافآت قد تصل إلى 30.9 مليون يورو وذلك اعتمادًا على أداء وألقاب اللاعب مع ريال مدريد.

راتب بيلينجهام مع ريال مدريد

وسيحصل جود بيلينجهام على راتب سنوي يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون يورو خلال فترة عقده مع الملكي، التي تنتهي في صيف 2029.

وتعد صفقة بيلينجهام هي الثالثة لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع فران جارسيا من رايو فاليكانو وعودته من جديد إلى ملعب سانتياجو برنابيو، كما استعاد الميرينجي براهيم دياز من ميلان الإيطالي بعد انتهاء فترة إعارته، فضلًا عن تمديد عقده مع النادي الإسباني.

رقم قميص بيلينجهام مع ريال مدريد

وسيختار لاعب الوسط الإنجليزي، رقم قميصه الجديد مع الملكي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أن اللوس بلانكوس أعلن في الأيام الماضية عن تغيير بعض أرقام لاعبيه.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بيلينجهام لا يوجد أمامه سوى الحصول على أحد رقمي 14 و24 مع النادي الملكي.

ويختار بيلينجهام من هذين الرقمين، حيث لم يرتديهما أي لاعب في الميرينجي في الوقت الحالي بعد رحيل لاعب الوسط البرازيلي السابق كارلوس كاسيميرو والمهاجم ماريانو دياز.

بيلينجهام

وفي الوقت ذاته، أكدت الصحيفة الإسبانية، أنه من الممكن أن يحصل بيلينجهام على القميص رقم 5 مع النادي الملكي في حال تأكد رحيل المدافع فاييخو عن الفريق في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أنه من الصعب أن يحصل بيلينجهام على رقمه المعتاد (22) الذي تعود على ارتداءه مع منتخب بلاده وبوروسيا دورتموند؛ بسبب أن المدافع الألماني أنطونيو روديجير يرتديه في الوقت الحالي مع الميرينجي.

موعد حفل تقديم بيلينجهام

وأعلن ريال مدريد في بيانه، موعد حفل تقديم جود بيلينجهام كلاعب جديد في صفوف الريال، غدًا الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، وينطلق الحفل في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في مدينة فالديبباس الرياضية الخاصة بالنادي.