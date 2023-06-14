شيخ الأزهر: ليس من العدل القول إن الإسلام دين الحروب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه ليس من العدل القول إن الإسلام دين الحروب، موضحا أن ربط الدين الإسلامي بظاهرة تفريخ الإرهاب ليس له أساس من الصحة.



وركز “الطيب” خلال كلمته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام، على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته.

كما سلط الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

