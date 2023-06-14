ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شيخ الأزهر: ليس من العدل القول إن الإسلام دين الحروب

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه ليس من العدل القول إن الإسلام دين الحروب، موضحا أن ربط الدين الإسلامي بظاهرة تفريخ الإرهاب ليس له أساس من الصحة.

وركز “الطيب” خلال كلمته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام، على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته. 

 

كما سلط  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
 

فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب الأزهر الشريف الارهاب مجلس الأمن