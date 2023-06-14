السيسي يحدد خارطة طريق لتقليل الفجوة الدولارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة بشأن الفجوة الدولارية، قائلا "لازم نشتغل عشان نقلل الفجوة الدولارية، عملنا السنين الماضية كنا ننزل نجيب من الأسواق دولار حتى نعطيه للبنك المركزي ونزود حجم الدين علينا، وحلناها حتى لم نعد نستطيع الحل ولم نستطع أن نفعل ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب: "لا بد أن نواجه ده كلنا، وأن نقلل فاتورة استيرادنا بالدولار ونزود الصادر بالدولار، ونقلل المستلزمات التي نأتى بها من الخارج".

وتابع السيسي: "هناك قائمة 140 أو 150 مستلزم إنتاج يوفرون من 25 إلى 30 مليار دولار ندفعهم الآن ولما ندخلهم في الصناعة وكل ما تدخلهم أسرع سيزيد الناتج المحلى والضرائب تزيد ومعدلات البطالة التي وصلت إلى 7,4 % رغم الظروف القاسية التي نمر بها، حد بيجيب منتجات بسيطة جدا نستوردها من الخارج فهذه ليست تكنولوجيات متقدمة".

وقال الرئيس: "الدولة ليست بتاعة الحكومة أو بتاعتى، الدولة دي بتاعتنا ولازم تنجح بينا كلنا، أنا مش بعرف أضحك على حد ولا أعرف لا أكون أمين أو صادق ، الدولة دي مش هتطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الخاصة بالدولار".