رسميًا.. لاعب ليفربول ينتقل إلى برايتون

أعلن نادي برايتون أند هوف ألبيون، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع لاعب ليفربول السابق جيمس ميلنر في صفقة انتقال حر ولمدة موسم واحد.

ورحل جيمس ميلنر عن ليفربول، بعد انتهاء عقده مع النادي، بعدما قضى 8 سنوات بقميص الريدز ليخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية بعيدًا عن ملعب أنفيلد.

وانضم ميلنر إلى ليفربول مجانًا من مانشستر سيتي في صيف 2015، حيث رحل عن حمر الميرسيسايد رفقة 3 لاعبين، هم، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والغيني نابي كيتا، ولاعب خط الوسط الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين.

ولعب ميلنر 332 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات، وأسهم في حصد 7 ألقاب أهمها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ورحب نادي برايتون بعد تعاقده مع ميلنر عبر مقطع فيديو لقائد ليفربول السابق، قائلًا: «مرحبًا ميلنر في برايتون».

وانضم ميلنر إلى برايتون بعقد لمدة موسم واحد، ليبدأ مشوار جديد في مسيرته بالملاعب والتي وصلت إلى أكثر من 600 مباراة.