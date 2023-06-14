السجن 3 سنوات لموظف اغتصب فتاة من ذوي الإعاقة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بمعاقبة مدُان باغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة بالسجن 3 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 19 من شهر 9 عام 2022، بدائرة قسم العرب، والمتهم فيها "أ.ح.ف" ويبلغ من العمر 47 عامًا، ويعمل موظف، حيث خطف المجني عليها "ا.م.ح"، وذلك بالتحايل بأن دعاها لرؤية كلب يقوم بتربيته أعلي سطح العقار، وقد ارتكبت جناية الخطف بجناية هتك العرض وذلك بغير رضاها، بأن قام بحسر ملابسها عنها عنوة وملامسة مواطن عفتها، وعرض المجني عليها للخطر.

وقالت المجني عليها، أنها حال تواجدها أعلي سطح العقار سكنها فوجئت بالمتهم بالعقار الملاصق لمحل سكنها يدعوها لرؤية الكلب الخاص به فذهبت اليه وقام باصطحابها إلى غرفة ومواقعتها، مضيفة بتكرار ذلك أكثر من مرة، وثبت بتقرير الطب الشرعي بالكشف على المجني عليها أنها تعاني من تأخر عقلي شديد، مما يتماشى مع عقلية طفلة غير مميزة تبلغ من العمر بضع سنوات.