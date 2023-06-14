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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي "المنشآت" و"أعضاء هيئة التدريس"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم الأربعاء اجتماعي لجنتي المنشآت وأعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

ناقش حسن خلال اجتماع لجنة المنشآت عدة موضوعات منها تطوير ورفع كفاءة المباني والمنشآت بالجامعة، كما استعرض عدداً من التقارير الفنية الخاصة بأعمال صيانة الكهرباء بمجمع تعليم صناعي والملاعب بكلية التربية الرياضية، وصيانة غرفتين بكلية طب الأسنان، من خلال تشكيل فريق إشراف على المنشآت بالجامعة من استشاريين ومهندسين من وحدة الاستشارات ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لشؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تمت مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

أعضاء هيئة التدريس التربية الرياضية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف